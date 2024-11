Morso da un maiale nell’allevamento, 60enne finisce in ospedale 

Un sessantenne, operatore di un'azienda agricola tra Sergnano e Capralba, è rimasto ferito dal morso di un maiale, finendo per essere trasportato in ospedale. E’ successo nei giorni scorsi in un’azienda agricola al confine con Capralba. Vittima un 60enne, residente nel milanese, dipendente dell’azienda sergnanese.

Morso da un maiale, finisce in ospedale

Nel corso della mattinata il 60enne stava effettuando una verifica dei numeri identificativi presenti sulle targhette dei suini presenti, quando, intorno alle 11, ha dovuto misurarsi con uno degli animali che lo ha aggredito morsicandolo prima al polso e poi al braccio sinistro. Il sessantenne è riuscito però a respingere l'attacco e a porsi in salvo, grazie all’aiuto tempestivo dei colleghi che si sono subiti precipitati ad aiutarlo. Le cause dell’attacco infatti rimangono ad oggi ancora poco chiare. Immediatamente è scattato l’allarme, e sul posto sono intervenuti i soccorritori del «118», con ambulanza e auto medica. Con loro, anche i Carabinieri di Pandino e i tecnici dell’Ats Val Padana, che hanno verificato la dinamica di quanto accaduto. Il 60enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Crema in codice verde ma le sue condizioni, fortunatamente, non destano particolari preoccupazioni.

Leggi di più su CremascoWeek in edicola, oppure QUI