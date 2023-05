Ladri di merendine: tre minorenni denunciati dopo il furto all'oratorio

Hanno scavalcato la recinzione dell'oratorio e dopo aver forzato una porta sono entrati nel bar, portandosi via uno zaino di bevande e di snack. Ma la bravata di tre ragazzini, tutti minorenni, si è scontrata con le forze dell'ordine: sono stati identificati e denunciati. Ladri di merendine, letteralmente. Che ora, però, dovranno rispondere di furto aggravato, alla competente Procura.

Sergnano, ladri di merendine all'oratorio



È successo nei giorni scorsi: poco dopo le 20, la centrale operativa ha ricevuto infatti una richiesta di intervento da parte di un cittadino, che aveva notato tre giovani scavalcare la recinzione dell'oratorio di Sergnano. Poco dopo, i tre si erano allontanati con uno zaino pieno sulle spalle.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Camisano, che si sono subito accorti del fatto che la porta sul retro dell'oratorio era stata forzata. Stavano ancora effettuando i rilievi, quando hanno notato sulla strada davanti alla struttura tre giovani, che il testimone ha riconosciuto come i presunti autori dell'effrazione. Sono quindi stati fermati e identificati. Uno di loro aveva ancora con sé lo zaino, da una rapida ispezione è arrivata la conferma: era pino di snack, bevande e dolciumi. I militari hanno anche acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza interna all'oratorio stesso: le telecamere avevano ripreso i tre "in azione".

La refurtiva restituita

Tutta la refurtiva è stata restituita al parroco, mentre i tre sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e affidati ai genitori. Convocati in caserma, è qui che mamme e papà sono venuti a conoscenza di quanto commesso dai figli. Sulla vicenda, l'oratorio del paese ha preferito non rilasciare commenti, riservandosi di diramare un comunicato nelle prossime ore, a firma del Consiglio dell'oratorio.