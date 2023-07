Minaccia i baristi col coltello e mette a soqquadro il bar: 36enne fermato col taser e arrestato

Una notte di ordinaria follia finita con l'arresto di un 36enne che, questa notte a Crema, ha minacciato dei baristi con un coltello mettendo a soqquadro il locale. Poi si è scagliato contro i carabinieri che lo hanno, infine, bloccato utilizzando un taser.

Ubriaco minaccia i baristi

L'uomo, un 36enne straniero, è stato arrestato dai carabinieri di Crema con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per minacce, porto ingiustificato di armi da taglio e danneggiamento aggravato.

Tutto è iniziato prima dell’una di notte del 28 luglio, quando dei baristi di un locale della zona di piazzale delle Rimembranze hanno chiamato la centrale operativa dei carabinieri di Crema, segnalando la presenza di un uomo nel locale che, già evidentemente ubriaco, pretendeva che continuassero a dargli da bere.

Armato di coltello mette a soqquadro il locale

Al loro rifiuto, però, il 36enne, già in forte stato di alterazione psico-fisica, è andato su tutte le furie e ha estratto dalle tasche un coltello, minacciando i baristi perché voleva altre bevande alcoliche. Ovviamente si sono rifiutati di versare ancora da bere e mentre l’uomo, sempre decisamente agitato, lasciava il locale con il coltello tra le mani, ha spaccato diversi bicchieri presenti sui tavoli esterni, ha ribaltato

alcuni tavolini e ha colpito con il coltello la porta del locale, danneggiandola.

Aggredisce i carabinieri

Sul posto sono state inviate le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Crema che hanno rintracciato nel parcheggio l’uomo

segnalato, con un coltello da cucina in mano. Alla vista delle auto di servizio, si è avvicinato a un veicolo dei carabinieri, colpendo un finestrino con il coltello. Poi, è saltato in sella alla sua bici ed è scappato. Ha imboccato via Diaz, poi via Valera fino a via Ginnasio dove è stato raggiunto e bloccato dalle due pattuglie.

Fermato con il taser

I militari gli hanno intimato di gettare il coltello, ma si è scagliato nuovamente contro le auto di servizio colpendo e danneggiando con il coltello un finestrino di un veicolo che fortunatamente era chiuso e ha riparato i militari presenti sul mezzo. I militari sono scesi e gli hanno intimato di fermarsi e di gettare il coltello, ma l’uomo, ubriaco e in preda a un forte stato di agitazione, stava per scagliarsi contro i carabinieri con l’intento di colpirli con l’arma bianca.

A quel punto, sono dovuti ricorrere all’uso del taser in dotazione per bloccarlo e impedire che qualcuno si facesse male. Successivamente hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza per valutare le condizioni fisiche dell’uomo che è stato accompagnato al pronto soccorso e poco dopo dimesso in buone condizioni.

Arrestato e portato in carcere

Il 36enne, cittadino straniero, senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico, è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e contestualmente denunciato per minacce aggravate, danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Gli è stato sequestrato il coltello, lungo 31 centimetri, che aveva usato per aggredire i carabinieri, mentre all’esterno del bar dove aveva inizialmente creato problemi è stato sequestrato un altro coltello, della lunghezza di 30 centimetri, che aveva usato per minacciare i baristi e che si era spezzato quando ha colpito la porta del locale.

L'uomo è stato quindi trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Crema fino alla tarda mattinata di oggi quando è stato accompagnato in Tribunale a Cremona per l’udienza di convalida, conclusasi con la convalida dell’atto, l’applicazione della custodia cautelare in carcere e il rinvio dell’udienza al prossimo 8 settembre. Quindi, è stato accompagnato a Cà del Ferro.