Minacce e botte per estorcere soldi, figlio violento denunciato dai genitori

Li minacciava di morte, li spintonava e li costringeva a vivere nella paura, ma loro esasperati lo hanno denunciato e ora non potrà più vivere con loro o avvicinarsi. E' partito tutto dalla richiesta di aiuto di una coppia di genitori cremaschi vessati dal figlio schiavo di droga e alcol.

Un anno di minacce e litigi

Il pomeriggio del 27 luglio i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno sottoposto un uomo, con precedenti di polizia a carico, alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento emessa dal Tribunale di Cremona per tutelare i genitori che, in più circostanze, avevano subito dei maltrattamenti. Il provvedimento cautelare è stato emesso a seguito dell’attività di indagine intrapresa e portata avanti dai carabinieri della Radiomobile di Crema che più volte erano intervenuti per sedare le liti.

Infatti, i coniugi, nel corso dell’ultimo anno, avevano richiesto più volte l’intervento dei carabinieri perché il figlio, che viveva con loro e che spesso abusava di alcolici e sostanze stupefacenti, era molto aggressivo e prepotente. Questo aveva comportato un deciso peggioramento della situazione familiare a causa della sua irascibilità e degli sbalzi di umore, con frequenti richieste di denaro da parte dell’uomo. I genitori avevano iniziato a negargli il denaro richiesto, ma questo aveva portato a un deciso aggravamento della situazione all’interno delle mura domestiche perché il figlio, spesso in stato di alterazione, li aveva ingiuriati pesantemente e minacciati anche di morte, arrivando a spintonarli in più occasioni.

Già denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Spesso i carabinieri si erano dovuti frapporre tra genitori e figlio per fermare le intemperanze di quest’ultimo e, almeno in due occasioni, erano stati aggrediti e spintonati anche loro. Per questo, lo avevano già denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. A seguito dei numerosi interventi in casa, i militari avevano proposto l’ammonimento al Questore di Cremona, che lo aveva emesso nel giugno scorso. Ma l’uomo non si era fermato neanche davanti a quel provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e aveva proseguito con il suo comportamento arrogante e aggressivo.

Non potrà avvicinarsi ai genitori

Per questo motivo, i carabinieri della Radiomobile hanno raccolto le risultanze di tutti gli interventi effettuati nella casa, con minacce e le ingiurie anche davanti ai militari, riportando all’autorità giudiziaria anche il fatto che l’uomo spesso abusava di alcol e droghe che accentuavano la sua aggressività, con gravi ripercussioni sulla tranquillità familiare. L’autorità giudiziaria, tenuto conto della frequenza e dell’entità dei maltrattamenti, ha emesso il provvedimento a tutela dell’incolumità fisica dei coniugi, imponendo all’uomo di lasciare immediatamente la casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dai genitori. Il provvedimento è stato immediatamente notificato all’uomo dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h