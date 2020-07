Minacce di morte al sindaco (cacciatore) di Pandino

“Ammazziamo il sindaco di Pandino”. Una serie di commenti decisamente poco felici, fino ad arrivare a una minaccia vera e propria: Succede, su Facebook, nei confronti del primo cittadino di Pandino Piergiacomo Bonaventi, preso di mira ieri da un animalista, dopo alcune sue presunte dichiarazioni a proposito della caccia. Dichiarazioni peraltro, a sua detta, mai pronunciate.

Tutto è cominciato con una fotografia postata sul profilo di Facebook di una testata online cremasca, ripresa a sua volta da un blog locale. L’immagine di alcuni ibis sacri ripresi proprio nella campagna pandinese. Fulminante il commento di un internauta, al post del blog. Il cittadino è intervenuto per stigmatizzare una presunta presa di posizione del sindaco Bonaventi a favore della caccia di questa specie. Ma l’ha fatto decisamente senza freni, insultando e arrivando a istigare alla violenza contro il primo cittadino.

Che tra gli animalisti e Bonaventi, cacciatore, non scorra buon sangue è noto, ma questa volta il primo cittadino non intende lasciar correre.

“Innanzitutto l’affermazione che ha scatenato tanto livore nei miei confronti è falsa – ha chiarito Bonaventi – Io non ha mai detto nulla di simile e infatti sporgerò querela per diffamazione contro l’autore. Gli Ibis sono presenti nelle campagne cremasche da qualche anno peraltro e si tratta di specie protette. Tra i commentatori c’è anche un uomo, che i carabinieri hanno verificato avere più di un profilo Facebook ma non compare mai una sua foto, il quale mi ha minacciato e che denuncerò per oltraggio a pubblico ufficiale. Pare sia di Lodi. Il post poi è stato rimosso ma resta lo screenshot. Qui non si tratta più solo di me come cacciatore, perché ora ricopro un ruolo istituzionale e rappresento la comunità pertanto non intendo soprassedere”.