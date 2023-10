"Mi avete dato il resto sbagliato". E torna al supermercato armato di coltello

Era convinto, peraltro a torto, che il personale di un supermercato di Pandino avessero sbagliato a dargli il resto di una piccola spesa. Ma lui, ubriaco e per nulla intenzionato a dar retta alla matematica, non si è dato per vinto, finendo però per rimediare una denuncia a piede libero per rapina. È successo giovedì nel tardo pomeriggio, in un market di Pandino.

Per pochi euro di resto

Tutto è nato da una discussione tra un cliente e il personale di una delle casse. L'uomo, forse ubriaco secondo le testimonianze dei presenti, era sicuro di avere ricevuto il resto sbagliato in seguito a un acquisto e ha cominciato vivacemente a protestare con il personale. I dipendenti hanno quindi verificato i conti della cassa e hanno ribadito all’uomo che non era stato commesso alcun errore. Dopo pochi minuti, però, questi è tornato nel locale armato di coltello. Non l'ha puntato contro nessuno, né ha esercitato violenza fisica. Tuttavia, tenendolo in mano e lasciando che tutti lo vedessero, è tornato a chiedere la restituzione del denaro che secondo lui non aveva ricevuto in precedenza. E a quel punto un cassiere, per evitare discussioni, gli ha restituito quei pochi euro.

Denunciato per rapina

La pattuglia ha ricevuta una precisa e dettagliata descrizione dell’uomo, che è stato rintracciato per le vie del paese dopo alcune decine di minuti. L’uomo ha ammesso di avere commesso il fatto, ma il coltello non è stato trovato. Al termine degli accertamenti e della ricostruzione del fatto, l’uomo è stato denunciato per rapina.