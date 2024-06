Mensa scolastica previsto un aumento del 25% a pasto

Ipotesi di un rincaro in autunno per il servizio delle scuole elementari di Vailate, il sindaco: "Dettato dai rincari".

Aumento

Aria di rincari per la mensa scolastica in vista del nuovo anno 2024-2025. Si fa sempre più concreta l’ipotesi di un rincaro in autunno per il servizio mensa delle scuole elementari con un aumento del costo del buono pasto che potrebbe sfiorare anche il 25 %. L’ Amministrazione comunale infatti ha indetto una gara d’appalto per il servizio di ristorazione scolastica.

Il sindaco

"La mensa scolastica è fondamentale per garantire agli studenti il consumo di un pasto sano ed equilibrato al giorno anche fuori casa- ha chiarito il sindaco Andrea Trevisan. - La situazione economica della mensa è in divenire, e sicuramente la quota giornaliera resterà a quota 4 euro per tutto il mese di settembre. Purtroppo però l’offerta di qualità del 2024 non può più prevedere lo stesso prezzo stabilito nel 2023. Di conseguenza, il costo rimarrà invariato fino alla scadenza dell’appalto e potrebbe aumentare fino a un massimo di cinque euro. I costi dei prodotti alimentari di qualità e adeguati ai bisogni della nostra utenza e l’ingentissimo aumento dell’inflazione dal 2020 a oggi impongono questo adeguamento. Restano comunque confermate tutte le agevolazioni dell’anno scolastico concluso quasi tre settimane fa, compreso l’innalzamento della soglia Isee a 12mila euro attuato da questa amministrazione".

Nuovo appalto

La nuova gara d’appalto prenderà in considerazione tutti i parametri indicati dal ministero relativi alla scelta del menu, alle abitudini alimentari salutari, all’educazione nutrizionale e alla considerazione che il pasto consumato in mensa è spesso il pasto più importante e nutriente della giornata. Per iscriversi alla mensa scolastica la procedura è la medesima degli anni passati: attraverso la modalità on line da lunedì 4 agosto. Le guide di riferimento per le mense scolastiche prevedono la somministrazione di prodotti di qualità( frutta e verdura fresca, proteine animali e vegetali, cereali integrali, legumi) e l’attenzione a evitare troppi zuccheri, grassi saturi e prodotti confezionati. Un focus anche sulla scelta dei prodotti del territorio e a km zero.

