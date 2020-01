Medaglia d’onore al sodato gradellese Bassiano Bianchi

Medaglia d’onore conferita con decreto del Presidente della Repubblica al soldato gradellese Bassiano Bianchi, classe 1914. A ritirarla insieme a un discendente anche le autorità comunali e le associazioni d’arma.

Medaglia d’onore Bassiano Bianchi

Lunedì, in occasione della “Giornata della memoria”, una delegazione composta dal sindaco Piergiacomo Bonaventi, dall’assessore Francesco Vanazzi, dal presidente dei “Combattenti e reduci” Marco Patrini e dal “Comitato per il restauro del monumento ai Caduti di Pandino” ha accompagnato Daniele Zibelli, discendente di Bianchi che vive a Caravaggio, all’università di Bergamo per prendere parte alla cerimonia di consegna delle medaglie d’onore conferite con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai militari e i civili, deportati e internati nei lager nazisti.

Un momento toccante, che ha suscitato viva emozione.

Presenti il prefetto di Bergamo Elisabetta Margiacchi , il rettore dell’ateneo Remo Morzenti Pellegrini e il presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli.

Leggi di più su Cremascoweek in edicola venerì 31 gennaio.

TORNA ALLA HOME