Maxi rissa tra indiani, gravissimo un 37enne

Una maxi rissa è finita, ieri sera, con il ferimento di un 37enne ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cremona.

Maxi rissa tra indiani

E' successo tutto intorno alle 21.30 di ieri, 18 agosto 2024, nei pressi della piazzola ecologica di Casaletto di Sopra, in via Soncino. A darsi appuntamento sono stati una trentina di indiani probabilmente a causa di un regolamento di conti. Dalle parole si è passati subito ai fatti e in pochi istanti è scoppiata una violenta rissa dove il 37enne, residente nella bergamasca, ha avuto la peggio.

Grave un 37enne

La vittima, picchiata selvaggiamente e - pare - anche investita con un'auto è stata ritrovata dai carabinieri in un campo poco distante. A lanciare l'allarme sono stati i residenti attirati dalle urla. In via Soncino sono arrivati poco dopo i Vigili del fuoco insieme ai soccorritori del 118 con un'auto medica e un'ambulanza della Croce verde di Soncino. Viste le condizioni del 37enne è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che si è alzato in volo da Como e lo ha trasportato urgentemente all'ospedale di Cremona.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h