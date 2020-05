Mascherine gratis per i più piccoli, la solidarietà corre da Antegnate ad Agnadello

Mascherine gratis per i più piccoli grazie alla carpenteria industriale “Consolandi” di Antegnate e l’associazione “Amici della scuola” di Agnadello.

Una bella collaborazione quella tra l’azienda bergamasca e il sodalizio agnadellese, che ha permesso ai ragazzi delle scuole di ricevere una fornitura di 1050 mascherine.

“Il titolare dell’azienda dove lavoro ha voluto dare il proprio contributo in questo difficile momento coinvolgendo altri imprenditori locali – ha spiegato la vicepresidente di “Amici per la scuola” Francesca Caccavo – avviata la produzione dei dispositivi di protezione individuale in tessuto non tessuto MK0, ha attivato anche una campagna che prevede che per ogni mascherina comprata da un privato ne venga donata una monouso per bambini a chi indica lo stesso acquirente, così ho pensato che la nostra associazione potesse sponsorizzarla in paese e molti agnadellesi hanno aderito”.

Distribuzione in sella alla bici

Ricevute 1050 le mascherine, Caccavo, la presidente Marta Tagliaferro, Chiara Ogliari, Silvia Pallavera, Silvia Crotti, Cristiano Morandi, Emanuela Ferraro, e anche l’assessore Valentina Battisti con i ragazzi del Servizio civile, si sono messi in sella e hanno consegnato alle famiglie due dispositivi per ogni bambino della scuola dell’infanzia, tre per ognuno delle elementari e tre per ogni ragazzino delle medie.

“Grazie ai donatori che hanno permesso che l’iniziativa andasse in porto”, ha concluso la vicepresidente.

