Manuel Frigerio, da Agnadello, è Mister Italia!

Manuel Frigerio ce l’ha fatta, ha vinto la fascia di Mister Italia sabato scorso, battendo nella finalissima di Lignano Sabbiadoro altri dieci bellissimi.

Manuel Frigerio, orgoglio cremasco

Ha 26 anni ed è alto un metro e 92 centimetri, con un fisico scolpito dall’allenamento in palestra, il suo hobby. Manuel è un agente immobiliare, diplomato in un istituto tecnico commerciale di Crema, che già dopo la scuola ha cominciato a lavorare nelle discoteche come ragazzo immagine, partecipando anche a defilé di moda e nel 2019 alla trasmissione “Ciao Darwin” su Canale 5. Ora vive soprattutto a Milano.

“Adoro la pallacanestro e mi sarebbe piaciuto arrivare a giocare in serie A un giorno – ha raccontato – poi però, soprattutto dopo “Ciao Darwin” che mi ha dato molta visibilità, tutti mi hanno detto che dovevo fare televisione e provare dei concorsi, così l’anno scorso mi sono iscritto a “Mister Italia”, tuttavia non avrei mai pensato di vincere.”

Una vittoria che ha riempito d’orgoglio tutto il paese e, ovviamente, mamma, papà e tutto il parentado.

“Sogno di fare l’attore”

Un giovane socievole, che ama stare con gli amici, le auto sportive e viaggiare, e che ora nel suo futuro spera di sfondare nel mondo dello spettacolo.

“Mi piacerebbe girare qualche fiction, lavorare in televisione – ha concluso – speriamo. Intanto mi godo la vittoria, è stato davvero bellissimo, un’emozione fantastica”.

