Maltempo, fiumi in piena nella Bassa e passerella pedonale chiusa

Maltempo, anche nella Bassa siamo a un passo dall'emergenza. Mentre a Milano l'esondazione del Seveso e del Lambro sta causando pesanti disagi, la perturbazione che sta flagellando il Nord Italia ha colpito anche i fiumi della Bassa.

Chiusa la passerella sull'Adda tra Fara e Groppello

Adda e Brembo sono particolarmente minacciosi e a Fara d'Adda la passerella pedonale che porta a Groppello è rimasta chiusa dalle 18 di ieri, mercoledì. In campo anche la Protezione civile, che sta monitorando l'andamento della piena. Vietato l'accesso anche ai campi sottostanti la passarella.

"Si chiede cautela in quanto la situazione è critica seppur sotto controllo per via dell'affluente del Brembo che scarica acqua nell'Adda, sia per l'aperura massima del lago di Como" è l'appello della Protezione civile e della Polizia locale del paese rivierasco.

Le immagini da Canonica d'Adda

E in effetti, sono veramente impressionanti le immagini che arrivano da poco più a nord: quello nel video è il Brembo, poco prima dell'immissione nell'Adda a Canonica.

Danni alle colture: l'allarme di Coldiretti

Intanto anche da Coldiretti arriva un allarme: gli agricoltori denunciano il rischio di avere semine in tilt per mais e riso, orzo e frumento a rischio asfissia, prati danneggiati dalla troppa pioggia e trapianti di pomodoro bloccati. Questo il risultato di un primo monitoraggio dell'associazione, a livello regionale.

La situazione è molto difficile tra Milanese e Lodigiano – precisa la Coldiretti Lombardia ma si sono registrati ritardi nelle operazioni anche in provincia di Brescia dove le precipitazioni in atto costringono gli agricoltori a posticipare la raccolta dei foraggi già pronti per essere tagliati e ritardare le semine di mais laddove ancora non sono state fatte. Situazione analoga nel Mantovano dove la pioggia ostacola anche i trapianti di pomodoro, le semine della soia ed espone più facilmente ai parassiti le piante di frutta.

"A causa delle continue piogge – spiega la Coldiretti – i trattori non riescono ad entrare in campo per le lavorazioni, e questo potrebbe comportare sia un rinvio nei raccolti sia una diminuzione degli ettari coltivati. Se le condizioni meteo avverse dovessero proseguire, gli agricoltori non riusciranno a lavorare e seminare in tempo le risaie e saranno costretti a cambiare coltivazione, con conseguenze negative anche in termini di redditività".

In provincia di Cremona gli agricoltori già costretti a ritardare le semine del mais per il maltempo delle scorse settimane, ora fanno i conti con la necessità di dover ricominciare tutto da capo. Bloccati i trapianti del pomodoro, problemi si registrano anche sui prati da sfalciare e sulla crescita dei cereali autunno vernini.

Nella Bergamasca campi trasformati in distese di fango dalla pioggia: una situazione che impedisce di seminare a chi ancora non l’ha fatto, mentre obbliga gli agricoltori che avevano appena terminato a ripetere l’operazione. In montagna le precipitazioni abbondanti stanno schiacciando l’erba facendola marcire. "Così – spiega la Coldiretti – è a rischio il primo taglio di fieno".

La tropicalizzazione del clima

Continua Coldiretti:

"Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che – conclude la Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne".

