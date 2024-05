Maltempo, codice rosso sulla Bassa bergamasca per stanotte

Sarà allarme rosso per il maltempo nella Bassa bergamasca. Occhi puntati in particolare sui fiumi, già gonfi per le precipitazioni dei giorni scorsi, in vista di rovesci che secondo la previsione diramata dal Dipartimento della Protezione civile lombarda potrebbero portare in pianura e nelle aree pedemontane tra 40 fino ad oltre 80 millimetri di pioggia in sole dodici ore.

Allarme rosso idrogeologico nella Bassa bergamasca

Lo stato di preallarme è stato al momento previsto dalla mezzanotte tra oggi lunedì 20 maggio e domani martedì 31 maggio, sia sull'area omogenea IM-10 (Pianura centrale, che comprende la Bassa bergamasca e l'Alto Cremasco), che nell'area IM-09 (Nodo idraulico di Milano). Per entrambe le zone l'allarme è rosso, con criticità elevata a partire dalla mezzanotte e fino a nuova previsione.

"Nella notte e nel corso della mattinata di domani 21/05 persisteranno ancora intensi flussi umidi Sud orientali, che potranno determinare sulle zone di pianura e sulle zone pedemontane cumulate tra 40 e oltre 80 mm in 12 h - si legge nella previsione - Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio l’allontanamento del minimo depressionario verso Nord-Est favorirà una progressiva attenuazione delle precipitazioni sulle zone centro occidentali, ma risulteranno ancora intense sulle zone centro-orientali. Precipitazioni in generale attenuazione in serata, seppur con la possibilità nuovi di rovesci sparsi o locali temporali in tarda serata a partire dalle zone occidentali, in estensione verso Est. Nell’intera giornata non sono esclusi picchi di precipitazione in 24 ore tra 60 e 100 mm sulle zone di alta pianura. Si evidenzia inoltre il possibile carattere convettivo degli eventi".

Settimana scorsa l'allarme a Fara d'Adda

È di pochi giorni fa l'ultima micidiale bomba d'acqua che ha sommerso due Comuni della Martesana, e messo alla prova la tenuta degli argini dell'Adda anche sulla sponda bergamasca. Nella giornata di venerdì la Protezione civile aveva anche chiuso la passerella pedonale. QUI il servizio video con le impressionanti immagini dei fiumi Adda e Brembo.