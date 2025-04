Maltempo a Capralba, alberi abbattuti e danni alla linea ferroviaria

La pioggia, ma soprattutto il vento forte che da ieri sera spazza la Bassa e il Cremasco, ha causato diversi danni senza, fortunatamente, avere conseguenze gravi sulle persone. A Capralba si sono registrati diversi alberi caduti e danni alla linea ferroviaria.

A fare la conta dei danni ci ha pensato il sindaco Damiano Cattaneo che ha aggiornato i residenti sulla situazione attuale.

"Ci sono due alberi abbattuti dal vento alla Piazzola Ecologica, ma oggi pomeriggio (giovedì dalle 15 alle 18) l'apertura alla cittadinanza -anche se con qualche disagio- sarà regolare - ha spiegato - Abbiamo alcuni alberi abbattuti dal vento sulle vie san Fabiano, delle Ricole e Caravaggio. La viabilità delle strade interessate risulta però regolare. Si contano danni al patrimonio arboreo al Parco della Boschina, che per ragioni di sicurezza resterà chiuso, mentre è già stato riparato dai tecnici della rete Rfi il guasto alla linea ferroviaria tra le stazioni di Casaletto Vaprio e Caravaggio".

"Nella giornata di domani, in assenza di precipitazioni piovose, verrà effettuata uno spazzamento strade urbane - ha avvisato - Pertanto si invitano i residenti a parcheggiare i propri mezzi all'interno delle aree private. Date le forti raffiche di vento che persisteranno per tutta la giornata di oggi, si invita la cittadinanza a non sostare sotto le piante e non entrare nei parchi pubblici".