Malore per un bimbo di un anno, paura a Cremosano. Sono stati attimi di apprensione quelli vissuti ieri sera, 22 gennaio, dalla famiglia di un bambino di solo uno anno.

Ieri, intorno alle 23, al 118 è arrivata la richiesta di intervento per un malore in via don Battista Pavesi 3 a Cremosano. A stare male era un bimbo di solo un anno. Sul posto, poco dopo, è arrivata un’ambulanza della Croce verde di Crema in codice rosso. I soccorritori hanno visitato il piccolo e disposto il trasporto in ospedale a Crema in codice giallo dove è stato poi ricoverato.

