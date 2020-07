Malore in bici, anziano trovato morto nel fosso

Tragedia questo pomeriggio nel Cremasco, lungo la pista ciclabile tra Zappello e Ripalta Nuova. Un uomo di 81 anni è stato trovato senza vita nel fosso che costeggia la strada.

Malore in bici fatale, uomo finisce nel fosso e muore

L’uomo, stando a quanto emerso finora, sarebbe stato colto da un malore mentre percorreva la strada, nel pomeriggio. Il ritrovamento del cadavere risale alle 16.30 circa. Forse anche a causa del caldo, ha perso i sensi e il controllo della bicicletta, finendo in acqua. A trovarlo è stato un passante, che ha notato la bicicletta caduta nel fosso. Poco distante, c’era l’anziano ormai senza vita. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Bagnolo Cremasco per i rilievi necessari in questi casi.

