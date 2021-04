Malore in azienda, 19enne trasportato in ospedale

Paura questa mattina per un 19enne che si è sentito male mentre si trovava sul posto di lavoro in un’azienda di via Roma a Casale Cremasco.

Malore in azienda

E’ successo pochi minuti prima delle 8 di questa mattina in un’azienda di via Roma a Casale Cremasco. Il 19enne ha accusato un malore ed è subito partita la chiamata al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce verde di Crema in codice rosso. Il 19enne è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Crema in codice giallo.