Malore fatale alla guida, muore 72enne

Malore fatale alla guida: ha perso così la vita un uomo di 72 anni di Vailate. E’ successo nella nella mattinata di ieri, giovedì 29 ottobre 2020 in via Zambelli. Ne dà notizia PrimaCremona.it

Un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. E’ così che ha perso la vita nella mattinata di giovedì 29 ottobre 2020, un uomo di 72 anni di Vailate. Erano le 9.54 e il pensionato stava percorrendo via Zambelli a Vailate quando ha iniziato a sentirsi male.

Inutili i soccorsi

Ha quindi accostato la vettura e sono stati allertati i soccorsi. Ma gli uomini del 118 giunti prontamente giunti sul posto, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sopraggiunto con ogni probabilità per arresto cardiocircolatorio.

