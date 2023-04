Lutto nel mondo dell'arte: è morto lo scultore Matteo Berra

Lutto nel mondo dell’arte. E’ scomparso a soli 46 anni lo scultore Matteo Berra. Sua la firma sulla scultura più alta di Milano che lo aveva reso celebre in tutta Italia e all’estero.

Addio a Matteo Berra

Pandinese di nascita, viveva a Canonica dove domani, venerdì, verranno celebrati i funerali. Classe 1977, dopo aver frequentato le scuole in paese dove ancora oggi vivono i genitori, aveva scelto Lodi per gli studi superiori per poi scegliere la carriera artistica.

Docente di scultura e decorazione artistica all’Accademia SantaGiulia di Brescia era divenuto famoso per aver realizzato quella che, a oggi, è la scultura più alta di Milano. "Fold", letteralmente "piega" è alta 23,5 metri realizzata in acciaio inossidabile.

L’opera ricopre la facciata, per tutta l’altezza dei suoi otto piani, dell’Art building in via Lucini, a pochi passi da via Melchiorre Gioia. Inaugurata nell’aprile 2019, al termine di tre anni di lavoro all'interno del suo laboratorio a Zingonia (Ciserano), rappresenta un’onda di estrema eleganza capace di coniugare disegno, arte, architettura, ma anche urbanistica.

"Ha lasciato una traccia indelebile"

La notizia della sua scomparsa, avvenuta mercoledì, è subito rimbalzata sui social dove si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio soprattutto in paese dove la famiglia è molto conosciuta.

Anche l’Accademia SantaGiulia ha voluto unirsi al dolore della famiglia e ricordarlo con un ultimo messaggio: "Artista di talento, uomo di grande pazienza ed umanità, si è dedicato all'insegnamento come completamento del suo essere artista lasciando nei suoi studenti, e nella comunità accademica tutta, una traccia indelebile".

I funerali si terranno domani, venerdì 28 aprile, alle 15 nella chiesa di San Giovanni Evangelista, in piazza don Anselmo Crespi a Canonica d'Adda dove l’artista viveva da anni con la moglie Grazia Berva.