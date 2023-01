Lupi lungo l'Adda, daino sbranato nel Lodigiano

Ancora lupi lungo l'Adda e questa volta i dubbi sono davvero pochi. A poca distanza dalle aggressioni avvenute in alcune cascine del Lodigiano e del Cremasco (i casi più eclatanti a Rivolta e Agnadello) si torna a parlare della presenza di lupi in pianura e in particolare lungo il corso del fiume Adda.

Daino sbranato, è stato un lupo

Questa volta il ritrovamento è avvenuto nel lodigiano dopo che alcuni residenti avevano segnalato ripetuti avvistamenti di quelli che sembravano essere proprio lupi nei boschi tra Zelo, Merlino e Comazzo. Sono stati i carabinieri del nucleo forestale a recuperare la carcassa di un daino sbranato da animali.

A tu per tu col lupo

A dicembre, inoltre, due pescatori si erano ritrovati davanti a un branco di lupi formato da quattro esemplari. In quell'occasione era stato il loro cane a metterli in allerta in tempo per lasciare la zona. Il sopralluogo dei carabinieri ha portato poi al ritrovamento anche della carcassa di un cane poco più avanti. Per il momento, però, come confermano da Parco Adda Sud, la presenza dei lupi è solamente da monitorare e non rappresenta un problema o un fattore di pericolo.