L’ultimo saluto di Gradella a Morena: “Bisogna combattere la violenza con la pace” FOTO

Ora Morena ha trovato la pace. Questa mattina, a Gradella, suo paese natale, la comunità si è stretta attorno alla famiglia per salutare un’ultima volta Morena Designati uccisa dal marito Eugenio Zanoncelli lo scorso 24 giugno.

La parrocchiale di Gradella, gremita di amici e parenti, ha accolto la bara di Morena questa mattina per un ultimo saluto e la promessa di una pace che ora più nessuno potrà turbare.

A celebrare la cerimonia don Maurizio Bizzoni insieme al parroco di Palazzo Pignano, dove Morena viveva col marito e con il figlio, don Benedetto Tommaseo. A lei, 49 anni e una vita costellata di sofferenza, la promessa del Paradiso perché il suo Purgatorio lo ha già vissuto in Terra.

Un Purgatorio che porta il nome del marito, Eugenio Zanoncelli, arrestato a Rivolta dopo una notte in fuga.

“Bisogna combattere la violenza con la pace – ha ribadito il sacerdote durante l’omelia – Morena ha sofferto fisicamente per la malattia, umanamente e moralmente. Ha sofferto per l’isolamento e ha sofferto per mano dell’uomo. Restiamo senza parole davanti a una tragedia più grande di noi”.