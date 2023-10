L'ultimo saluto a Rudy, morto in moto a 31 anni

La piccola frazione di Soncino, Isengo, dove viveva è riuscita a malapena a contenere le tantissime persone che oggi, 2 ottobre, hanno voluto dare l'ultimo saluto a Rudy Ferrari, il 31enne scomparso venerdì dopo lo schianto mortale, a bordo della sua moto, contro un camioncino.

Tragedia sulla strada tra Orzinuovi e Roccafranca

L'ennesimo incidente su un strada, quella che collega Orzinuovi a Roccafranca, tristemente nota per i numerosi incidenti, anche mortali. Secondo una prima ricostruzione pare che il 31enne non sia stato responsabile dello scontro, causato da una distrazione alla guida dall'automobilista conducente del camioncino.

Palloncini bianchi e motociclette per Rudy Ferrari

Rudy era un operaio specializzato, un ragazzo solare, tranquillo, con una grande passione per le ruote sulle quali per uno scherzo beffardo del destino ha perso la vita. A salutarlo oltre ai parenti, ai tantissimi amici e conoscenti un gruppo di amici bikers che ha posteggiato le motociclette proprio davanti alla chiesa. Dopo la toccante cerimonia, decine di palloncini bianchi sono stati lanciati in cielo, per l'ultimo saluto al giovane biker, "Ciao, Rudy!".