Lotto, centrata a Crema la vincita più alta del 2020

Lotto, la dea bendata bacia Crema: un fortunato giocatore realizza la vincita più alta del 2020 con una quaterna da oltre 370mila.

Lotto, vincita a Crema

L’ultima estrazione del Lotto ha regalato la più alta vincita del 2020. Come riporta l’AGIMEG, un fortunato giocatore di Crema, in provincia di Cremona, è stato infatti capace di centrare la quaterna 3-9-20-74 sulla ruota di Bari. Con una giocata di 6 euro, divisi equamente tra le sorti di terno e quaterna, l’appassionato si è portato a casa oltre 373mila euro.

Alcune curiosità

Da notare che nelle dieci vincite più alte ottenute nell’ultimo concorso è sempre presente il 9, il numero che la Cabala attribuisce al mese di settembre. Da segnalare anche la presenze, nella top 10 delle vincite di ben otto successi ottenuti con i numeri 18 e 20, che nella Smorfia rappresentano il “sangue” e la “festa”. I due numeri potrebbero in qualche modo essere collegati al miracolo dello scioglimento del sangue di San Gennaro, evento che si tiene comunque a Napoli. In totale sulla ruota pugliese, dove sono finite le vincite più alte, sono stati ottenuti premi per 3,5 milioni di euro, vale a dire oltre un terzo di tutti quelli pagati dal Lotto nell’ultimo concorso.

