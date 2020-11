Lombardia zona arancione, da lunedì mercati al completo

Con il passaggio della Lombardia da zona rossa a zona arancione da domani, domenica 29 novembre 2020, tornano al completo da lunedì i banchi degli ambulanti nei mercati rionali e settimanali di città e paesi bergamaschi. Per la “Fiva” è “un primo passo per il graduale ritorno alla normalità che arriva nel mese più importante dell’anno per gli acquisti”.

In zona arancione tornano tutti gli ambulanti

Tornano, a partire da lunedì 30 novembre, i banchi non alimentari nei mercati rionali e comunali, con il passaggio in zona arancione della Lombardia . Sono 1500 le attività di commercio su area pubblica bergamasche che possono riprendere la loro attività dopo quattro settimane di stop. Si va così a completare l’offerta commerciale degli appuntamenti settimanali dei mercati, prima limitati alle sole attività alimentari. Si parte già lunedì 30 con il mercato principale di Via Spino a Bergamo e, a seguire, in tutti i quartieri cittadini e in tutti i Comuni della provincia.

Notizia attesa nel settore

Un passo importante per un graduale ritorno alla normalità e la salvaguardia degli acquisti natalizi nelle bancarelle specializzate in abbigliamento, calzature, accessori e regalistica. “È una notizia attesa dal settore, gravemente provato dai continui stop alle attività, nonostante gli sforzi e gli investimenti per garantire la sicurezza di tutti – commenta Mauro Dolci, presidente provinciale Fiva, la Federazione italiana venditori ambulanti su area pubblica, aderente ad Ascom -. Ci auguriamo di potere continuare a lavorare, sempre nel rispetto delle norme. La notizia della ripresa dei mercati nella completezza della loro offerta arriva alla vigilia dell’inizio del mese più importante per il commercio e per le famiglie per gli acquisti legati alle festività. Ora mi auguro che possano presto riprendere l’attività anche i mercati coperti e quelli legati a fiere e feste, questi ultimi fermi da febbraio”.

Nella foto di copertina un’immagine di repertorio del mercato del sabato a Treviglio.

