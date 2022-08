Lo inseguono in auto e lo speronano, poi lo prendono a calci e pugni: denunciati due giovani a Rivolta

C'è voluto quasi un mese, ma alla fine, le indagini portate avanti dai carabinieri di Rivolta hanno dato il risultato sperato. Due giovani, di 22 e 24 anni, entrambi stranieri, residenti in provincia di Milano e con precedenti di polizia, sono stati denunciati per violenza privata, danneggiamento, lesioni personali e minacce nei confronti di un altro uomo per i fatti accaduti a Rivolta d’Adda la sera del 7 luglio scorso.

Inseguito, speronato e picchiato in strada

Quella sera la vittima si trovava in compagnia della sua fidanzata all’oratorio di Rivolta per assistere alle finali del torneo Sant’Alberto di calcio a 6. Verso le 22.30 il giovane ha notato un gruppo di ragazzi tra cui due con cui in passato aveva già avuto degli screzi per futili motivi e che lo avevano più volte minacciato.

Quando ha visto i due, con la sua fidanzata ha deciso di allontanarsi per evitare ulteriori problemi. La coppia è salita sulla propria auto ed è partita. Mentre erano nel centro abitato di Rivolta, la vittima si è accorta che i due, a bordo della loro auto, lo stavano seguendo e una volta raggiunto lo hanno affiancato e uno dei due, attraverso il finestrino, ha lanciato una bottiglia di birra verso la sua auto, mandando in frantumi un finestrino posteriore. Poi, per bloccare la sua marcia, lo hanno speronato nella fiancata sinistra e lo hanno costretto a fermarsi. Sono scesi entrambi dall’auto e hanno aperto la portiera del suo veicolo, lo hanno preso per il collo e lo hanno colpito con pugni e schiaffi.

Due giovani stranieri denunciati

La fidanzata è intervenuta in suo aiuto urlando che aveva già chiamato i Carabinieri, cosa che ha impedito la situazione degenerasse perché i due si sono subito dati alla fuga a bordo del loro veicolo, minacciandolo che i giorni successivi sarebbero tornati armati. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno accompagnato l’uomo in ospedale dove è stato curato e dimesso con alcuni giorni di prognosi. A seguito della denuncia, i militari hanno svolto tutte le indagini finalizzate a identificare compiutamente i due responsabili e individuare l’auto che avevano in uso. Una volta conclusi gli accertamenti e identificati i due responsabili, entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento, violenza privata, lesioni e minacce.