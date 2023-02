Litiga con il vicino e tira fuori il coltello

Stava litigando con un vicino, ma in breve tempo dalle parole si è passati alle minacce: ha tirato fuori un coltello e glielo ha puntato contro. È successo ieri sera, attorno alle 20, a Pianengo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il responsabile è stato denunciato.

Lite con il vicino, lo minaccia con un coltello

Stando a quanto emerso, la lite tra i due era cosa vecchia: spesso i due litigavano per annosi attriti tra vicini, ma mai si era arrivati a tanto. Ieri sera infatti, in un palazzo del paese cremasco, i due si sono affrontati per l'ennesima volta, sul pianerottolo. E uno dei due, 34 anni, ha estratto un coltello e ha aggredito il vicino prima verbalmente e poi con minacce di morte. La vittima non ha potuto fare altro che nascondersi in casa. Allertati, sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze sui fatti e sentito anche i testimoni. Il 34enne ha quindi consegnato spontaneamente il coltello agli uomini dell'Arma di Crema. Identificato, è stato denunciato per minacce aggravate.