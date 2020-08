Lite furibonda in famiglia, la moglie finisce in ospedale

Botte e urla da un appartamento in un complesso di via Fratelli Rosselli a Rivolta, una 42enne è finita in ospedale in codice giallo. Da tempo una coppia che ha due figli in età scolare vive una crisi profonda e non è la prima volta che per sedare le liti intervengono i militari della stazione locale. Domenica pomeriggio però la situazione è degenerata.

Lite furibonda a Rivolta

A lanciare l’allarme sono stati dei vicini di casa allertati dalla donna che sosteneva che il marito 50enne dopo averla percossa si fosse barricato in casa con una pistola. Una feroce lite che però si è spenta con l’arrivo dei militari che, ispezionato l’appartamento, non hanno trovato traccia di armi. Al momento non risultano denunce, i militari indagano.

