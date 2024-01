Lite al bar, nello zaino aveva un coltello: denunciato un 26enne

Quando lo hanno fermato, dopo aver ricevuto la segnalazione di una lite in un bar di Vaiano, lo hanno trovato con un coltello nello zaino: per questo un 26enne straniero, senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico, è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio.

Lite nel bar

E' successo poco dopo le 19 di sabato, 6 gennaio 2024, quando una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Bagnolo Cremasco sono intervenuti in un bar di Vaiano Cremasco perché era stata segnalata una lite tra più persone. Una volta sul posto, hanno identificato i coinvolti e hanno saputo che uno di loro, il 26enne appunto, aveva minacciato altri presenti nel locale, dicendo di avere un coltello.

Nello zaino aveva un coltello

L’uomo è stato allontanato e immediatamente perquisito dai carabinieri e, all’interno di uno zaino che aveva con sé, i militari hanno trovato e sequestrato un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 36 centimetri di cui non ha saputo giustificare il possesso. Il 26enne é stato denunciato per il porto abusivo dell’arma bianca.