Listeria nel Formai de mut: richiamati 12 lotti di formaggio FOTO

Una dozzina di lotti di Formai del mut dell’Alta val Brembana, uno degli otto prodotti Dop della provincia orobica, sono stati ritirati dal Ministero per la Salute a causa della riscontrata presenza di Listeria Monocytogenes. Si tratta di un batterio che non di rado contamina le produzioni casearie, e che può portare alla listeriosi, una “tossinfezione” alimentare che provoca soprattutto diarrea.

Formai de mut con Listeria, i lotto ritirati

I lotti di Formai de mut interessati sono soltanto alcuni quelli prodotti in uno stabilimento di Moio de Calvi, per conto di un produttore di Isola di Fondra. Il prodotto è stato commercializzato sfuso, in forme intere. I lotti di produzione interessati sono quelli datati 22 giugno 2020, 24 giugno 2020, 25 giugno 2020, 28 giugno 2020, 30 giugno 2020 e 1,2,3,5,6,7,8 luglio 2020.

