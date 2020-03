Liberano le nutrie dalle gabbie installate dal Comune di Pandino, animalisti denunciati

Liberano le nutrie imprigionate nelle gabbie posizionate dal Comune al centro «Blu Pandino» e postano le foto sul web: scatta la denuncia.

Animalisti liberano le nutrie

Ormai è guerra aperta tra l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Piergiacomo Bonaventi e gli animalisti che si schierano in difesa delle nutrie. Una coppia particolarmente audace si è spinta all’interno della proprietà comunale per liberare gli esemplari intrappolati: e così, oltre al danneggiamento delle gabbie, ormai inservibili, a suo carico risulta anche la violazione di proprietà privata. Questa volta il primo cittadino vuole andare fino in fondo.

