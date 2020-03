L’energia del bambini: “Dobbiamo stare tutti uniti, forza Italia” VIDEO

I tricolori sventolano dalle finestre, gli arcobaleni rallegrano i nostri balconi e in un momento dove le certezze vacillano e le preoccupazioni, soprattutto nella bergamasca, ci annebbiano la mente a ricordarci che andrà tutto bene ci pensano sempre i bambini. Bambini come Mouad che ci ha inviato questo video per spronarci a restare uniti e a resistere al grido di “Forza Italia”.

Medici e infermieri eroi veri!

Un grido di forza e di speranza che Mouad ha voluto inviarci per farlo sentire anche e soprattutto ai medici e agli infermieri impegnati in prima linea. Un’iniziativa che il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek ha lanciato proprio per far sentire la vicinanza, la stima e l’affetto di tutti noi a coloro che da settimane stanno sacrificando ogni cosa per aiutare e salvare la vita di chi si ammala.

PARTECIPA ANCHE TU:

Il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek ha deciso di raccogliere quest’ondata di affetto e stima per chi, ogni giorno, si trova in prima linea con un solo obiettivo: salvare la vita dei malati. A questo scopo vi chiediamo di scriverci attraverso WhatsApp al numero 334 289 9132 , così da poterci inviare messaggi, foto o video che pubblicheremo venerdì 20 marzo 2020. Sarà un “GRAZIE” corale per medici, infermieri, operatori, amministrativi, tecnici… Tutti i componenti di un’enorme squadra che ci sta salvando la vita, letteralmente, in questi giorni.

