Le rubano la bici ma poi la ritrova in vendita online e organizza l'incontro: denunciato un 20enne

(immagine di repertorio)

Prima ha subito il furto della sua bicicletta poi, però, dopo averla vista in vendita online si è messa in contatto con le Forze dell'ordine per "incastrare" il colpevole.

Furto di bici

Tutto è iniziato quando nei giorni scorsi una donna si è presentata alla caserma dei carabinieri di Pandino per denunciare il furto della sua bicicletta che aveva lasciato parcheggiata in una rastrelliera presente in paese. Nel frattempo la donna ha iniziato a cercare su un sito di vendita online una bicicletta usata per sostituire quella che le era stata rubata. Ed è lì che l'ha visto: un annuncio di vendita riferito proprio alla sua bicicletta "scomparsa".

Identificato il ladro 20enne

Intanto, i militari avevano acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona in cui era avvenuto il furto, notando un uomo che, arrivato sul posto e verificato che la bicicletta non era assicurata con una catena, era salito in sella e si era allontanato. I militari

hanno immediatamente riconosciuto un 20enne come l’autore del furto, già conosciuto per altre vicende penali nelle quali si era trovato coinvolto.

L'incontro per la vendita

Poi la svolta. La donna si è ripresentata in caserma spiegando di aver trovato la sua bici in vendita e aveva scritto al venditore dicendogli di essere interessata all’acquisto e fissando un incontro con lui a Pandino. Per questo motivo ha chiesto l’intervento dei militari, in modo che

fermassero il venditore della bici e ne verificassero la proprietà.

Denunciato per furto e ricettazione

E’ stato quindi organizzato un servizio con personale in abiti civili che si è appostato nella zona dello scambio e hanno atteso il momento dell’arrivo dell’uomo con la bicicletta. Subito dopo l’incontro con la donna, l’uomo è stato fermato e identificato proprio nel 20enne che era stato visto nelle immagini commettere il furto. La bicicletta è stata recuperata e restituita alla proprietaria, mentre l’uomo è stato accompagnato in caserma a Pandino e denunciato per il furto aggravato e per la ricettazione.