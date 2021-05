Le prime pagine di oggi: le notizie principali

E’ venerdì, e come ogni settimana, il Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek sono in edicola. Ecco le notizie principali di questa edizione.

In primo piano, questa settimana, la turbolenta campagna elettorale di Treviglio, a suon di pranzi “segreti”: un’intervista esclusiva a Paolo Franco, new entry di Fratelli d’Italia, annuncia che il centrodestra sembra tornare a fare quadrato attorno alla ricandidatura di Juri Imeri, dopo le scintille della scorsa settimana.

Abbiamo fatto il punto, poi, su quello che i Comuni più grandi della zona stanno facendo per calmierare le rette dei camp estivi, e per offrire a ragazzi e famiglie – dalla chiusura della scuola a settembre – una proposta in sicurezza (ma anche sostenibile) per conciliare la pausa delle lezioni al lavoro dei genitori.

Bellissima, poi, la storia di Giulia Terzi, campionessa paralimpica di nuoto che da Arzago ha conquistato ben sei ori agli Europei. Una storia di riscatto e di impegno quotidiano, raccontata proprio dalla protagonista. E poi ? A Brignano, l’ex sindaco e storico medico di base Alfredo Di Landro racconta in una lunga e appassionata intervista i suoi primi settant’anni, dalla politica alla lotta al Covid-19.

Sulle pagine di Caravaggio abbiamo coperto le celebrazioni per l’Apparizione in un reportage, parlando con i pellegrini e con i commercianti che gravitano attorno al più grande santuario mariano della Lombardia, che versa in un lento declino.

E poi la cronaca: raccontiamo la rapina ai danni di un ristoratore, a Romano, che ha portato all’arresto di una coppia specializzata in furti di orologi preziosi. Lo scherzo finito male di una ragazzina di Casirate (24 compagni di scuola evacuati). Le elezioni di Cologno e Urgnano, decisamente tra le partite più interessanti della prossima tornata elettorale. E poi le vicissitudini della moschea di Zingonia, che è in cerca di una nuova sede, e che ora i Comuni di Verdello, Verdellino, Ciserano e Boltiere non sanno più dove collocare.

Nella pagina di Economia, il punto sulla mancata fusione delle due principali Bcc della zona, quella di Treviglio e quella di Caravaggio. Una mega operazione che sembrava “cosa fatta”. Cos’è successo?

Il Cremasco? Abbiamo fatto quattro chiacchiere con un noto amministratore locale, Giovanni Tisacchi, che in questo momento si trova agli domiciliari per… contrabbando di birra. E che per la prima volta, racconta “la sua versione”.

Continua poi la scia di buone notizie sul fronte Covid-19: facciamo il punto su vaccini, contagi e ricoveri negli ospedali, finalmente tornati al “livello 2” d’emergenza. E infine lo sport: dalla nascita di una nuova società di triathlon a Treviglio, all’ambizioso progetto di rilancio della Brignanese, che passa da rivoluzione concettuale nella gestione della squadra. Un nuovo paradigma che potrebbe “fare scuola”, nel panorama del calcio dilettantistico locale e non solo.

Ecco le nostre prime pagine. E in regalo, c’è anche il nuovo numero del magazine “Il mio stile di vita”. Ci vediamo in edicola!