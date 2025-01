Le Befane dei Pantelù regalano dolci e magia ai bambini della Pediatria

Un magico dono per i bambini della Pediatria dell'ospedale Maggiore di Crema. A portare un carico speciale di dolcezza ci hanno pensato le Befane dei Pantelù che come da tradizione ieri, nel giorno dell'Epifania, hanno fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati.

Le Befane arrivano in Pediatria

Il tour "in scopa" delle Befane cremasche ha toccato le istituzioni cittadine e in particolare il reparto di Pediatria dove sono stati consegnati dolci a volontà, ma soprattutto sorrisi e speranza. Con lo stesso spirito nei giorni scorsi sono giunte in Pediatria anche le volontarie

cremonesi di Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo), Bianca Ferrari e Mara Sperlari e le mascotte del Gran Carnevale Cremasco e dell’Associazione Crema Live Heart.

Tante occasioni per sostenere le famiglie

Tante iniziative che raccontano il desiderio di regalare spensieratezza ai piccoli pazienti e ai loro genitori in un momento particolare quale quello delle festività natalizie.

“Durante il periodo natalizio abbiamo accolto con grande piacere la richiesta di tantissime associazioni di collaborare con la nostra pediatria al fine di strappare un sorriso ai piccoli pazienti - spiega il direttore generale Alessandro Cominelli - Ringraziamo i tanti volontari che hanno scelto di donare il loro tempo per queste attività che mirano a regalare attimi preziosi anche in ospedale. Si tratta di piccoli gesti, che possono fare la differenza. E che, a modo proprio, fanno parte della cura”.

Secondo il direttore generale “la vasta partecipazione a queste iniziative racconta il desiderio del territorio di prendersi cura insieme e, d’altro canto, di un ospedale che vuole essere aperto, concretamente parte di un territorio e desideroso di collaborare con quella grande risorsa che oggi è il Terzo Settore”.