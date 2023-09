L'Avis di Vailate celebra i suoi primi 50 anni

Densa di emozioni la terza giornata di celebrazioni per il 50esimo di fondazione della sezione Avis di Vailate.

Avis in festa per i suoi 50 anni

La festa è iniziata nella mattinata di domenica scorsa con la messa presieduta dal parroco don Natalino Tibaldini, seguita da un pranzo aggregativo. Nella bella cornice verde del Giardino del Donatore sono stati premiati, per mano del presidente Jonathan Adami, Mario Fugazza, Mario Sala, Cesare Bonadeo, Luisa Pirovano, Gianpaolo Nazarri, Riccardo Cecchinelli e lo storico past presidente Lorenzo Ghezzi. Ben duecento donatori anno ricevuto le benemerenze legate al numero delle donazioni, alla presenza delle autorità comunali, delle Forze dell’ordine e dei rappresentanti di altre consorelle. Per tre donatori un distintivo in oro con diamante per aver fatto più di 120 donazioni: Luigi Barbieri, Mario De Simoni e Francesco Persico.

"Così si salvano vite umane"

Il sindaco Andrea Trevisan, visibilmente commosso, ha ringraziato l’associazione, presente da così tanto tempo sul territorio, e l’operato del presidente, sempre attivo e disponibile.

"L’Avis per i vailatesi ha voluto dire tante cose - ha detto - per esempio l’annuale biciclettata o la castagnata a novembre, tanti infatti si ricordano che il loro impegno è sempre stato a tutto tondo spendendosi per il paese. Ed è ancora così, nonostante il calo degli iscritti. È un’associazione matura che permette a comuni cittadini di comportarsi da eroi per salvare o aiutare vite umane. Credo non ci sia niente di più bello".

La tre giorni di festa, iniziata venerdì sera con un’allegra serata di cabaret al centro civico e proseguita sabato pomeriggio con vari giochi, ha avuto la sua degna conclusione.