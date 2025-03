L'Auser piange la sua vicepresidente Ivana Boara

Addio a Ivana Boara, colonna portante dell’Auser e del volontariato. Mercoledì della scorsa settimana si è spenta Ivana Boara, 69enne moglie dell’ex sindaco di Pandino Donato Dolini, rimasto in carica tra il 2005 e il 2014 per quasi due mandati. Impegnata nel sociale e nel volontariato, Boara lascia il marito, la figlia Arianna e il fratello Antonio.

Ivana era vicepresidente del centro socioculturale "Incontro" dell’Auser e faceva da punto di riferimento anche per i rapporti tra il Comune e la struttura.

"In circa una settimana abbiamo avuto due gravi perdite per Pandino – ha commentato il sindaco Piergiacomo Boanventi – Egidio Beretta e ora Ivana Boeri. La Giunta e tutto il Consiglio comunale esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia. In questo momento di grande tristezza ci stringiamo con affetto a Donato e ai suoi cari, ricordando Ivana con stima e affetto".