L'Auser lancia l'appello: "Aiutateci ad acquistare il pulmino"

AAA Cercansi fondi per completare l’acquisto di un nuovo pulmino. Un appello semplice e diretto questo lanciato dall’Auser di Capralba e dal suo presidente Francesco Cisarri, obbligati a procedere alla sostituzione del loro vecchio mezzo perché ormai inadeguato al servizio di trasporto gratuito offerto a tutti quei capralbesi che da soli non riuscirebbero a raggiungere gli ospedali e i presidi sanitari presso cui devono effettuare visite, controlli o prestazioni specialistiche.

Un pulmino per l'Auser

"Da qualche tempo è emersa la necessità di disporre di un automezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità motorie - ha spiegato Cisarri - Con il progressivo invecchiamento della popolazione residente infatti, sono in crescita le occasioni in cui ci si trova ad affrontare trasporti di persone per le quali è diventato pericoloso salire e scendere dall’auto e ancor più dall’attuale pulmino, che oltretutto è un Euro3, quindi non più idoneo a circolare nelle città dove si trovano le strutture ospedaliere di riferimento".

Pertanto, trovare una nuova vettura sicura e a norma di legge è diventato un dovere morale per l’Auser, che nelle scorse settimane ha messo nel mirino un pulmino immatricolato nel 2017, in buone condizioni nonostante sia un usato, e già dotato di apposita pedana per la salita e la discesa di sedie a rotelle o di disabili con problemi di deambulazione.

L'appello per trovare 4mila euro

Il suo costo però, complessivo di compravendita, passaggio di proprietà e assicurazione, è pari a 14mila euro, una cifra davvero considerevole per un’associazione che vive di volontariato. Per risolvere tale mancanza di liquidità, l’Auser si è quindi rivolta alle attività produttive del paese che, riconosciuto l’urgente bisogno del nuovo mezzo e la sua effettiva utilità, si sono già impegnate con generose promesse di contributo, capaci di coprire diecimila dei 14mila euro richiesti. Ora, per racimolare i quattro mila euro mancanti, l’associazione conta sulla bontà dei suoi concittadini, che potranno fornire il proprio contributo tramite una donazione alla raccolta fondi che è stata già attivata. Per parteciparvi, sarà sufficiente effettuare un bonifico di qualsiasi importo al conto corrente bancario con codice IBAN IT08H0844156700000000131486 a favore di Auser Volontariato di Capralba ODV, a fronte del quale verrà rilasciata ricevuta detraibile o deducibile nella denuncia dei redditi.

Oltre al canale bancario, è stata anche lanciata una sottoscrizione a premi a cui è possibile aderire liberamente. Ma le ambizioni dell’associazione nel prodigarsi per il prossimo non si fermano qui. Oltre ai disabili e alle persone sole, l’Auser sta lavorando per offrire il proprio aiuto ai più indigenti.