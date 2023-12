L'Asst Crema potenzia il servizio di neuropsicologia

“Un esempio concreto di integrazione tra ospedale e territorio a sostegno delle persone anziane e con fragilità, perfettamente in linea con gli intenti della più recente riforma sanitaria”.

Così il direttore del servizio di psicologia di Asst Crema Cinzia Sacchelli e con lei anche i direttori dell’unità operativa di neurologia Luigi Caputi e del dipartimento delle riabilitazioni Giuseppe La Piana hanno definito il progetto avviato nell’ultimo trimestre allo scopo di potenziare l’attività di neuropsicologia aziendale, tanto in regime di ricovero nei reparti di neurologia di Crema e nei reparti di riabilitazione cardiologica, neuromotoria e respiratoria del presidio Santa Marta, quanto nella casa di comunità di Crema, grazie alla collaborazione avviata coi servizi del Distretto diretto da Bianca Gritta.

Un Paese che invecchia

“L’iniziativa – spiegano – prende avvio da una consapevolezza: la popolazione italiana sta invecchiando. Questa tendenza è confermata anche nel Cremasco. Quindi si rende necessaria anche in ambito locale la riorganizzazione e la strutturazione di percorsi continuativi di presa in carico multidisciplinare a beneficio della popolazione anziana fragile e portatrice di patologie neurologiche con impatto sulla sfera cognitiva, che coinvolgano tanto le unità operative ospedaliere e riabilitative, quanto il territorio nelle sue nuove articolazioni”.

Perno di questa attività è la figura del neuropsicologo.

“L’attività richiesta spazia dalla valutazione neuropsicologica con colloqui e test, realizzata sia in degenza nei reparti ospedalieri di Crema e di Rivolta d’Adda, sia negli ambulatori specialistici ospedalieri e della Casa di Comunità - spiega Sacchelli - all’attivazione di gruppi psicoeducativi e di training cognitivo collettivo, alla consulenza e supporto psicologico al paziente e al familiare caregiver".

Un nuovo team

In questi mesi l’implementazione è stata resa possibile grazie all’inserimento di tre psicologhe libero professioniste: Giulia Mapelli per il presidio di Rivolta d’Adda, Nicole Brezzolari per la neurologia dell’Ospedale di Crema ed Ester Alasia per la casa di comunità che, con la collega Paola Grossi, collabora per la valutazione neuropsicologica dei pazienti inviati dall’ambulatorio di geriatria e dalla commissione medico-legale. Il team neuropsicologico è coordinato da Vanessa Raimondi, titolare dell’ambulatorio di diagnostica neuropsicologica e che, fino ad oggi, si era occupata anche di soddisfare le richieste di valutazione provenienti dai reparti.

“Nuova linfa – proseguono i responsabili– ha reso possibile la riduzione delle liste d’attesa per l’ambulatorio neuropsicologico, oltre che l’individuazione di un ruolo stabile dello psicologo nell’ambito dell’equipe delle riabilitazioni”.

A tal fine, anche per i pazienti delle riabilitazioni è stata utilizzata una cartella clinica psicologica.

“Un’innovazione molto gradita dall’utenza – conferma La Piana – che all’atto della dimissione ora può contare anche sul parere dello psicologo”.

I numeri del servizio

Le attività hanno interessato 100 nuovi pazienti del presidio di Rivolta, circa 70 pazienti dall’unità operativa di neurologia (tra degenza e ambulatori) e 22 presso la casa di comunità. All’orizzonte, grazie alle sinergie con i servizi del distretto, anche lo sviluppo della collaborazione con i medici di medicina generale.

“L’obiettivo è, in definitiva, quello di facilitare l’accesso del cittadino ai servizi di neuropsicologia nel sospetto di disturbi di memoria che possono essere indicativi di patologie neurologiche”.

Prestazioni a Rivolta

L’attivazione delle prestazioni neuropsicologiche nei reparti di riabilitazione di Rivolta d’Adda avviene attraverso il medico e la equipe del reparto. E’ possibile richiedere una valutazione neuropsicologica presso il Cup ospedaliero con impegnativa del medico di base o dello specialista neurologo. È, inoltre, possibile rivolgersi alla casa di Comunità per una valutazione del funzionamento cognitivo dell’anziano. Anche in tal caso è necessaria impegnativa del medico di medicina generale o dello specialista geriatra: la prenotazione potrà essere effettuata scrivendo una mail a cup.centroservizi@asst-crema.it, allegando la impegnativa ed indicando i propri recapiti.