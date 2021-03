L’associazione Carabinieri dona due uova di Pasqua all’ospedale

Nella mattinata di ieri, sabato, due incaricati dell’Associazione Nazionale Carabinieri hanno incontrato il Direttore Sanitario dell’ospedale di Crema.

Il dono

I due volontari, facenti parte del gruppo di Trescore Cremasco sezione di Caravaggio, hanno donato le due uova giganti al personale sanitario. Una delle due è stata devoluta al reparto di pediatria. “Un dolce pensiero per chi ogni giorno è impegnato in prima linea nella lotta al Covid” hanno spiegato i delegati dell’associazione che hanno effettuato la consegna, in foto insieme al Direttore Sanitario dell’ospedale, Marco Rossi. “Il nostro ha voluto essere un piccolo pensiero per chi ancora in questo difficile momento sta combattendo un nemico subdolo e invisibile che ha stravolto le nostre abitudini. Ringraziamo tutti i membri dell’associazione che hanno contribuito a proprie spese ad acquistare le uova”.

