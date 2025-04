L'assessore regionale Elena Lucchini in visita al "Caimi"

Un incontro che ha messo in luce il valore della solidarietà e dell’assistenza sociale, quello che ha visto protagonista l’assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini che la scorsa settimana ha fatto visita alla Fondazione Ospedale Caimi Onlus di Vailate.

L'assessore Lucchini al "Caimi"

Al suo fianco il consigliere regionale Riccardo Vitari e l’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore alle Politiche Sociali Barbara Bonafé e dal consigliere Pierangelo Cofferati, che hanno potuto approfondire le numerose aree di attività della Fondazione, prima tra queste quella dedicata alla riabilitazione specialistica.

"Particolare attenzione è riservata alla cura degli anziani e dei pazienti fragili - ha commentato Lucchini - grazie a percorsi personalizzati e al lavoro di un’équipe di professionisti altamente qualificati. Questa realtà rappresenta un punto di riferimento per i servizi sanitari e assistenziali nel territorio cremasco".

In visita ai reparti della struttura

La visita si è poi spostata negli altri reparti del centro diurno, da quelli dedicati alla lungodegenza post-acuta, fino ai servizi ambulatoriali e ai mini alloggi protetti per anziani.

"Sono realtà molto particolari – ha precisato il direttore della struttura socio-sanitaria Paolo Regonesi – L’assessore si è interessata molto su come viene gestita questa unità d’offerta. Ha poi visto gli importanti lavori di riqualificazione che stiamo facendo in tutte le nostre strutture e si è soffermata a lungo a discutere con noi sui nostri progetti futuri. Grazie a tutti i sindaci presenti del territorio, all’assessore ai Servizi sociali di Vailate e al dottor Salvatore Speciale".

Un momento significativo dell’incontro è stato anche il simbolico riconoscimento consegnato all’associazione "Il Filo creativo" di Flavia Cappelletti per l’impegno profuso in ambito sociale, un impegno che era stato già premiato con l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. "Un grazie a tutto il personale medico, sanitario e amministrativo per il loro impegno quotidiano nel garantire un’assistenza di qualità".