L’Armata viscontea in campo contro il Covid 19 tifa forte: “Forza Pandino!”

Uno striscione sulle mura del castello affisso dall’armata viscontea incita il paese a non mollare. I supporters della Luisiana ora tifano per la comunità che lotta contro il Coronavirus.

L’Armata viscontea incita la comuità a resistere

Uno striscione eloquente quello apparso nel pomeriggio di oggi, martedì, sulle mura del magnifico maniero pandinese: “La gente come noi non molla mai! Forza Pandino!”. La firma è quella dei supporters della Luisiana che questa volta non tifano solo per la squadra di calcio locale, ma per tutto il paese stretto nella morsa del Coronavirus. Un gesto apprezzato dall’Amministrazione comunale, che ha concesso l’esposizione sul versante frontale del castello. Una cinquantina di irriducibili con le loro compagne che spronano la comunità a resistere, un’energia e un’iniezione di fiducia che fanno bene al morale.

