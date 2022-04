Lancia la droga dal finestrino, 43enne fermato e arrestato a Vailate

Cremasco

Lo hanno fermato lungo la Sp 2 con 100 grammi di cocaina. Ora è in carcere a Cremona.

Ha cercato di disfarsi della droga che aveva in auto, ma lo hanno sorpreso e fermato: nei guai un 43enne che è finito in manette.

Lancia la droga dal finestrino

E' successo martedì sera intorno alle 20.30 lungo la Sp2 a Vailate. Il 43enne viaggiava su un'auto verso la Bergamasca quando è stato notato da una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile di Crema impegnati in un servizio antidroga sul territorio. Quando i militari gli hanno intimato l'Alt, però, il conducente - un 43enne marocchino con precedenti penali e residente in provincia di Milano - prima di fermarsi ha lanciato un involucro dal finestrino nella speranza di non essere visto.

Arrestato spacciatore

Tutto inutile. I carabinieri avevano osservato le sue mosse e hanno subito cercato il sacchetto che era finito nel campo a lato della strada. L'involucro conteneva 100 grammi di cocaina, subito sequestrati. Il 43enne, già noto per reati simili, è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Portato in caserma di Crema è stato poi accompagnato in carcere a Cremona in attesa della convalida dell’atto.