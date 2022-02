Ladro di cuffie all'IperCoop: arrestato e liberato 36enne

Crema

Ha taccheggiato dispositivi elettronici per circa 105 euro.

Due cuffie WiFi e tre coppie di auricolari Bluetooth. Un bottino da grande appassionato di musica, si direbbe, quello rinvenuto addosso a un 36enne italiano arrestato a Crema dai carabinieri. Stava cercando di portarsi via la spesa senza passare dalle casse.

Ruba cinque cuffie all'IperCoop: arrestato

E' successo al Gran Rondò, centro commerciale di Crema, verso le 12 di giovedì 17 febbraio. L’uomo era stato individuato e fermato dal personale addetto alla vigilanza del supermercato Ipercoop dopo avere oltrepassato la barriera delle casse senza effettuare il pagamento. Perquisito, l'uomo aveva addosso diversi dispositivi taccheggiati nel reparto elettronica, per un valore complessivo di 105 euro. Li aveva tolti dalle apposite scatole, dopo essere riuscito ad aprirle.

Arrestato, dopo l'interrogatorio di garanzia è stato rimesso in libertà in attesa dell'udienza preliminare.