Ladro di biciclette (con palo) denunciato dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Bagnolo Cremasco hanno denunciato un uomo per il furto di una bicicletta.

Il furto della bicicletta due mesi e mezzo fa

La vicenda che ha portato alla denuncia dell’uomo è avvenuta nel dicembre scorso quando una donna della zona si è presentata dai carabinieri riferendo che il pomeriggio del 12 dicembre qualcuno aveva rubato la bicicletta dei figlio, parcheggiata a Monte Cremasco. La due ruote, del valore di 520 euro, era stata parcheggiata per strada senza il lucchetto antifurto.

Inchiodato dalle telecamere di videosorveglianza

I carabinieri hanno quindi acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza, che avevano ripreso tutto: vi si notano due persone a bordo di un’auto, che si avvicinano alla bici. Un uomo scende dal mezzo, si impossessa della bicicletta e si allontana, mentre l’altro controlla che non arrivi nessuno. I militari, tramite la targa del veicolo ripreso dalle telecamere, hanno quindi individuato il proprietario dell'auto, che è stato poi denunciato come uno dei due ladri. È stato denunciato per furto: si tratta di un cittadino italiano di 41 anni, residente in provincia di Lodi e con precedenti di polizia a carico.