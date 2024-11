Ladri assaltano la farmacia, magro bottino ma tanti danni

di Sara Barbieri

Ennesimo furto in farmacia nel Cremasco. Dopo i colpi della scorsa settimana a Bagnolo Cremasco, Vaiano Cremasco, Casaletto Ceredano e Castelleone, nella notte tra martedì e mercoledì, è stata la nuova sede della farmacia Damioli di via XIV Maggio a Dovera, aperta due anni fa, ad essere presa di mira dai ladri. Un colpo che, si presume, era stato studiato da tempo e nei dettagli.

Assalto in farmacia

Intorno alle 3 di notte, tre persone incappucciate e a volto coperto, si sono introdotte nella struttura sollevando la saracinesca della porta d'ingresso che dà sulla strada, quel tanto che è bastato per passarci sotto strisciando. Avvalendosi di tombini in ghisa, sono riusciti a spaccare una porta a vetri d’ingresso e a introdursi nella farmacia dove hanno puntato dritti verso la cassa che hanno aperto e dalla quale hanno portato via qualche decina di euro del fondo-cassa. Nessun farmaco né altri oggetti sono stati portati via. A quel punto è scattata la sirena dell'impianto d'allarme: il rumore assordante ha svegliato i residenti e uno di questi si è affacciato alla finestra iniziando ad urlare. Altri vicini invece hanno visto i malviventi fare irruzione nella farmacia e si sono subito affrettati a chiamare i carabinieri. Pur consapevoli dell'imminente intervento delle forze dell'ordine, i ladri hanno continuato a rovistare tra gli scaffali e il retro a caccia di una cassaforte, per poi scappare a piedi, indisturbati, con il piccolo bottino. Tutto in soli tre minuti. Nonostante il tempestivo intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Crema e della stazione di Vailate, dei ladri non c’era più alcuna traccia. «E’ come se si fossero dileguati completamente nel nulla» ha dichiarato un residente che ha assistito al furto.

Tanti danni, ma magro il bottino

L’allarme è scattato all’ingresso dei responsabili del furto ed è subito partita la chiamata ai telefoni privati. I titolari infatti hanno così raggiunto la farmacia per la conta dei danni e degli ammanchi e hanno messo a disposizione dei militari le immagini registrate dall'impianto interno di video sorveglianza, così come quelle pubbliche e private del paese di Dovera. In corso, al momento, le indagini per risalire ai colpevoli. Oggi (mercoledì per chi legge, ndr) la farmacia è regolarmente aperta e, mentre si provvede alla riparazione dell'ingresso principale, i clienti accedono alla struttura passando dal retro. Un’ondata di furti, quella di queste ultime settimane, che sta allarmando sempre più i residenti e commercianti anche dei paesi limitrofi. Si tratta, infatti, del quarto colpo messo a segno ai danni di una farmacia, dopo quelli avvenuti negli ultimi giorni a Casaletto Ceredano, Castelleone e Vaiano Cremasco. Inoltre questa settimana, in provincia di Lodi, sempre di notte, si sono verificate tre spaccate, di cui una sola è andata a buon fine per il ladri, presso due farmacie di Zelo Buon Persico e una di Boffalora d'Adda.

