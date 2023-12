Ladri all'oasi felina, rubate le attrezzature appena installate

Furto all’oasi felina "Miao miao" di Spino, rubate le nuove attrezzature appena installate. Una scena a dir poco sconcertante quella che domenica scorsa si è trovata davanti Alessandra Guastalegname, che gestisce l’area.

"Domenica mattina sono venuta a controllare come stessero procedendo i lavori di costruzione delle nuove strutture per l’oasi - ha spiegato - Al momento eravamo fermi a causa di imprevisti non di nostra competenza, ma la grande sorpresa è stata vedere che tutta la struttura in ferro che avevamo montato era sparita nel nulla. Qualcuno ha avuto la brillante idea di venire qui e con calma smontarla, caricarla su un mezzo e portarsela via. Era davvero molto metallo e molto lavoro andato in fumo. Qui nessuno ha visto nulla ma i ladri ci avranno messo minimo tre ore. Rubati anche i pali di ferro che avevamo piantato, un manico di rastrello, una scaletta, alcune reti e alcune viti nelle cucce per gatti che avevamo recuperato dopo aver smontato delle ante, e poi altri pali d’acciaio che erano la base per altre casette. Tutto il metallo è sparito, solo le aste e i paletti di legno sono rimasti al loro posto. Per di più hanno vandalizzato un mobile, ribaltato e buttato tutto all’aria, abbiamo trovato lavandini smontati e lasciati a terra".