Ladra seriale fermata dai Carabinieri: è una 40enne di origini bulgare

L'operazione si è svolta giovedì pomeriggio ed è stata condotta in sinergia da parte dei Carabinieri della Compagnia di Crema e del Commissariato di Polizia Stradale cittadino. L'esito è stato il deferimento in stato di libertà della donna alla Procura di Cremona.

A denunciare la donna era stato, nel primo pomeriggio di giovedì un giovane cremasco derubato del proprio zainetto in piazza Garibaldi. Il ragazzo in questione si è presentato al Commissariato per formalizzare la propria denuncia, descrivendo dettagliatamente la ladra che lo aveva derubato. Gli agenti di Polizia hanno immediatamente diramato le ricerche anche ai Carabinieri, attivatisi a loro volta con il proprio personale. I militari, partendo dalla descrizione della vittima del furto, sono risaliti alla donna - già nota per analoghi episodi in città - rintracciandola nei pressi della sua abitazione ancora in possesso del portafogli contenuto nello zainetto che aveva rubato al giovane.

