L'abito da sogno dello stilista Andrea Tosetti in giro per il mondo

Un abito dello stilista di Capergnanica Andrea Tosetti farà il giro del mondo. A dichiararlo sulle sue pagine social è stato lo stilista stesso, dopo aver scoperto di essere stato selezionato e pubblicato dalla sede centrale di "Burda Style" ad Hoffenburg, nella Germania sud-occidentale. Quindi, tra le pagine delle riviste di moda tedesche, austriache e svizzere compare anche la creazione dell’eclettico stilista cremasco.

Dal Cremasco fino Oltreoceano

Ma come è iniziata questa bella avventura? Circa un anno fa lo stilista ha spedito la sua proposta alla sede centrale di "Burda", che è stata accolta favorevolmente.

"Per uno stilista essere scelto da “Burda” è un sogno- ha dichiarato Tosetti - perché la rivista seleziona fin dagli esordi gli stilisti e chiede loro un modello da inserire".

Un sogno certamente non semplice, che è costato allo stilista un anno di lavoro, tante attese e poi la speranza che si aprisse la via dell’internazionalità. E così è stato.

"Un abito disegnato nel mio studio a Crema - ha proseguito Tosetti - ha raggiunto l’altra parte del mondo e questo è davvero meraviglioso. Ed è ancora più emozionante pensare che qualcuno realizzerà un mio abito. Tutto ciò mi rende estremamente orgoglioso della passione e dell’amore che metto nel mio lavoro".

Dedicato ad Aenne Burda

Ma com’è quest’abito tanto fortunato? Magico, naturalmente. Il modello ideato da Tosetti è dedicato ad Aenne Burda, fondatrice nel 1949 della rivista più famosa al mondo per il cucito e i cartamodelli e considerata la donna del miracolo tedesco dopo la Seconda Guerra mondiale. Anche il nome dell’abito è dedicato a lei, alla sua persona e al suo grande talento. Un abito molto elegante, asimmetrico bicolare, con il relativo cartamodello. La nota rivista ha dedicato ben quattro pagine alla spiegazione del progetto e un’intervista allo stilista. Un abito che fa sognare, esattamente come il progetto che ci sta dietro, in cui si fondono storia e modernità.

"È come se Aenne fosse ancora qui con noi e il mio abito è un elogio all’eleganza e all’innovazione". Così, uno dei modelli di Andrea Tosetti Collection uscirà in ben novanta paesi (la pubblicazione di "Burda Fashion" è tradotta attualmente in 16 lingue) e chiunque potrà realizzarlo, seguendo la creatività dello stilista. Nelle edicole italiane è uscito lunedì scorso, pronto per essere ammirato.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h