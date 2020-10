La Sport Management chiede il concordato preventivo: “Servizi garantiti e impianti sempre aperti”

In difficoltà dopo il periodo di chiusura forzata imposta dal Governo: la Sport Management Spa ha chiesto il concordato preventivo con riserva al Tribunale di Verona. La società ha in gestione, tra le altre, anche la piscina comunale di Crema.

“Sport Management S.p.a. si è purtroppo trovata ad affrontare una situazione di difficoltà finanziaria dovuta al periodo di forzata chiusura degli impianti imposta dal Governo per fronteggiare la grave emergenza sanitaria in corso da COVID–19, con una perdita importantissima di fatturato e con una conseguente mancanza di liquidità – si legge in una nota della società – Per tale ragione, la società ha depositato, lo scorso 2 ottobre, ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva al competente Tribunale di Verona. La soluzione ipotizzata per superare la crisi prevede che la società prosegua la propria gestione ordinaria, perseguendo il rilevante obiettivo della salvaguardia dei valori aziendali e dei livelli occupazionali, patrimonio indispensabile per una società di servizi come la nostra”.