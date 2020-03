La settimana della Bassa e del Cremasco: sfoglia la prima pagina del Giornale!

Il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek vi aspettano in edicola. Nel rispetto del DPCM dell’11 marzo, infatti, le edicole possono restare aperte per garantire ai cittadini il diritto all’informazione. Per questo, anche questa settimana, abbiamo continuato a lavorare (da casa, come è giusto che sia) per offrirvi un racconto dettagliato e veritiero della strana settimana che abbiamo vissuto nella Bassa e nel Cremasco.

Il Giornale è in edicola

Anche questa settimana all’interno del Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek troverete un dossier dedicato interamente all’emergenza Coronavirus. Numeri (che ovviamente nel corso delle ultime ore sono già cambiati e a breve pubblicheremo sul sito l’ultimo aggiornamento), interviste, approfondimenti. Parlerà la psicologa per aiutarci ad affrontare un momento così particolare, ma anche il soccorritore che in trent’anni di servizio non ha mai visto nulla del genere. E ancora la gara di solidarietà per i nostri ospedali, le ricadute economiche sul territorio e purtroppo i primi decessi registrati nei nostri Comuni.

Sfoglia la prima pagina

Ecco, intanto, le prime pagine dei giornali che troverete da oggi, 13 marzo 2020, in edicola:

Compra la tua copia digitale

Preferite restare a casa, ma non volete rinunciare all’informazione del vostro settimanale locale? Nessun problema. Cliccate QUI per accedere alla sezione abbonamenti dove è possibile acquistare anche la singola copia digitale del Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek.

Restate aggiornati con tutte le notizie in tempo reale sul sito PrimaTreviglio.it e attraverso la pagina Facebook e il profilo Instagram Prima Treviglio.

TORNA ALLA HOME